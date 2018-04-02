Шесть основных признаков аутизма у ребенка

Аутизм в четыре раза чаще поражает мальчиков, чем девочек.

Аутизм (расстройства аутистического спектра (РАС) - это состояние, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Его невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, однако сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни.

Аутизм в четыре раза чаще поражает мальчиков, чем девочек. До 6 лет мозг ребенка активно усваивает информацию. И если пытаться развивать ребенка с аутизмом до этого возраста усилиями психологов, арт-терапевтов, логопедов, то со временем такого ребенка можно адаптировать к социальной жизни.

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Психиатры выделяют следующие признаки аутизма у ребенка:

Нарушение речи

Часть детей не разговаривают совсем, другие отстают от своих сверстников в речевом развитии. В возрасте до 12 месяцев не агукают, не проявляют активно радости при приближении мамы или кого-то из близких; выдают одни и те же звуки, в 2 года у них крайне бедный словарный запас (около 15 слов), до 3 лет они почти не способны комбинировать слова. Такие дети часто повторяют услышанные где-то слова и фразы, придумывают собственные слова (неологизмы) и не пользуются языком для общения.

Отсутствие эмоционального контакта с людьми

В первую очередь - с родителями. Малыши не смотрят людям в глаза , не тянутся к родителям на руки, не улыбаются, часто сопротивляются попыткам взять их на руки, приласкать. Они не отличают родителей от других людей, не замечают, что к ним кто-то обращается.

Уединение

Ребенок с аутизмом чувствует сильный дискомфорт среди других людей, а со временем - тревогу. Они не всегда играют со сверстниками, не понимают эмоций других людей и поэтому предпочитают уединение, которое защищает их от сильных переживаний по поводу сложностей общения.

Приступы агрессии

Любая неудача может вызвать у ребенка вспышка гнева, спровоцировать истерику, физическую атаку. Агрессия у детей-аутистов может быть направлена ​​на других и на самих себя, последнее зафиксировано у 30% больных.

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Слабый интерес к игрушкам

Например, ребенок не катает машинку, а по часам крутит ее колесо. Другой вариант - расположение только в одной игрушки или ее части, в одних и тех же мелких предметов.

Стереотипность поведения, страх перемен