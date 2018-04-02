В Минздраве рассказали, когда уволят Амосову с должности ректора Национального медуниверситета
Минздрав освободит Екатерину Амосову с должности ректора НМУ им.А.А.Богомольца 16 апреля с.г.
Как заявили УНИАН в Минздраве, ведомство "досрочно разорвало контракт с ректором НМУ Екатерина Амосова".
Читайте такжеПротивостояние между Амосовой и чиновниками Минздрав не утихает: работа ректора НМУ признали неудовлетворительной
"Соответствующий приказ (№ 14-О) был подписан 30 марта 2018. Согласно приказу, Амосова с 16 апреля 2018 будет освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. 30 марта, после публичного рассмотрения отчета ректора Национального медицинского университета Екатерины Амосовой , комиссия Минздрава Украины единогласным решением признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала Министерству досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году ", - отметили в Минздраве.
В ведомстве также рассказали, что решение об увольнении Амосов принято "на основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной казначейской службы относительно невыполнения НМУ требований контролирующих органов", в частности, "по состоянию на март 2018 остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ по результатам выявленных ревизией нарушений ".