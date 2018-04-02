В Украине зарегистрирована Национальная служба здоровья
В Украине зарегистрирована Национальная служба здоровья.
Как сообщили в Минздраве, Национальная служба здоровья зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти.
Читайте такжеВ Украине отменили "медицинскую карту ребенка"
Следующий шаг - создание структуры и подбор команды НСЗУ, подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями. Эти шаги должны быть сделаны до июня - именно тогда начнется подписание договоров с медучреждениями "первички".
Национальная служба здоровья является главным оператором медицинской реформы. Служба реализовывать принцип оплаты медицинских услуг «деньги ходят за пациентом»: именно НСЗУ будет нгаправлять средства по обслуживанию пациентов в медучреждения.
Как отметили в Минздраве, служба будет защищать право украинцев на доступ к качественному лечению и право врачей на достойную оплату труда.
Национальная служба здоровья была создана в конце декабря 2017 года.