Национальная служба здоровья была создана в конце декабря 2017 года.

В Украине зарегистрирована Национальная служба здоровья.

Как сообщили в Минздраве, Национальная служба здоровья зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти.

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Следующий шаг - создание структуры и подбор команды НСЗУ, подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями. Эти шаги должны быть сделаны до июня - именно тогда начнется подписание договоров с медучреждениями "первички".

Национальная служба здоровья является главным оператором медицинской реформы. Служба реализовывать принцип оплаты медицинских услуг «деньги ходят за пациентом»: именно НСЗУ будет нгаправлять средства по обслуживанию пациентов в медучреждения.

Как отметили в Минздраве, служба будет защищать право украинцев на доступ к качественному лечению и право врачей на достойную оплату труда.