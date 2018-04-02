За год ведения одного пациента украинский врач будет получать 370 грн
09:48, 02 апреля 2018Страна
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В Украине стартовала кампания "Доктор для каждой семьи".
Врачи смогут обслуживать только определенное количество пациентов / УНИАН
За год ведения одного пациента украинский врач будет получать 370 грн.
Как сообщили УНИАН у Минздраве, сегодня в Украине стартует национальная кампания "Врач для каждой семьи".
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Теперь каждый сможет выбрать врача первичного звена и заключить с ним декларацию про обслуживание, а с 2 июля государство будет выделять средства на каждого пациента – 370 грн за ведение в течение года.
Национальная кампания по выбору врача - бессрочная. Она будет длится, пока все украинцы не определятся со своими врачами.
Врачи смогут обслуживать только определенное количество пациентов: семейный врач - 1,8 тыс., терапевт - 2 тыс., педиатр - 900 пациентов.
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