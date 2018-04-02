В Украине стартовала кампания "Доктор для каждой семьи".

За год ведения одного пациента украинский врач будет получать 370 грн.

Как сообщили УНИАН у Минздраве, сегодня в Украине стартует национальная кампания "Врач для каждой семьи".

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Теперь каждый сможет выбрать врача первичного звена и заключить с ним декларацию про обслуживание, а с 2 июля государство будет выделять средства на каждого пациента – 370 грн за ведение в течение года.

Национальная кампания по выбору врача - бессрочная. Она будет длится, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

Врачи смогут обслуживать только определенное количество пациентов: семейный врач - 1,8 тыс., терапевт - 2 тыс., педиатр - 900 пациентов.