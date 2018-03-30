Какие нужны теперь медицинские справки для детсада и школы: объяснение чиновников

Если ребенок имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка, в этой справке может быть сделана соответствующая запись.

Перед поступлением в школу ребенок должен пройти профилактический осмотр / У НИАН

Как пояснили УНИАН в Минздраве, теперь для посещения учреждения дошкольного образования родителям достаточно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.

Такую справку даст педиатр или семейный врач учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок. Если ребенок имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка, в этой справке может быть сделана соответствующая запись.

Читайте такжеВ Украине по упрощенной процедуре зарегистрировано генерик для детей с гиперактивностью

Осматривает детей до 3-х лет только педиатр или семейный врач. Дополнительные осмотры врачами-специалистами и дополнительные обследования (лабораторные, инструментальные, и т. п) здорового доношенного ребенка в возрасте до 3 лет проводятся только по показаниям, обоснованными письменно в истории развития ребенка (ф. №112о.), при условии информированного согласия родителей (опекунов, опекунов) или их законных представителей.

Перед поступлением в школу ребенок должен пройти профилактический осмотр. После медосмотра выдается для предоставления медицинскому работнику общеобразовательного учебного заведения Форма № 0 086-1/о “Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра”. В случае, если ребенок имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка, в этой справке может быть сделана соответствующая запись. Соответственно, медицинские работники школьных учебных заведений будут обладать необходимой информацией о состоянии здоровья ребенка.

Читайте такжеКак распознать симптомы аутизма у ребенка: рекомендации для родителей

Всю информацию о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществления туберкулиновых проб врачи или медсестры фиксируют в "Карте профилактических прививок" (форма № 063/о). "Карта профилактических прививок", которая содержит. Эту форму ведут в амбулаторно-поликлинических, воспитательных и учебных заведениях. Соответственно, справка о проведенных прививках, содержащихся в форме № 063/о, дает возможность медицинским работникам образовательных учреждений быть ознакомленными с наличием или отсутствием прививок у конкретного ребенка.

Других справок, кроме указанных выше, учреждения дошкольного и школьного образования не имеют права требовать. Соответствующее письмо-разъяснение уже отправлено в Министерство образования и науки.