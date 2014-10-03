Рацион питания влияет на запах тела

Бытует множество мнений и часто обсуждается тема того, почему наше тело имеет приятный или неприятный запах. В то время как наиболее распространенная причина запаха тела заключается в присутствии бактерий на коже, которые участвуют в метаболизме сахара и белков в нашем поту, но некоторые из наших любимых блюд могут также стать виновниками запаха. Ваш запах зависит от того, как вы питаетесь, пишет terrawoman.com.

Первыми приходят на ум чеснок и лук. Летучие сернистые вещества, в том числе аллицин, содержащиеся в чесноке и луке, вызывают запах, который держится несколько часов после употребления этих продуктов. Мята и куркума также содержат летучие соединения, которые наши тела выпускают вместе с потом. Эти вещества всасываются в нашу кровь и наши легкие после переваривания, что дает не только неприятный запах тела, но так же и неприятный запах изо рта.

Другие продукты, которые влияют на запах тела:

голубой сыр и ферментированные пищевые продукты;

капуста и овощи семейства крестоцветных;

уксус.

Существует вероятность того, что если пища имеет резкий запах до ее употребления, ваши поры будут выделять запах этой пищи после того, как вы ее съедите. Вас может удивить, но красное мясо тоже способствует выделению запаха тела. Исследование, опубликованное в журнале Chemical Senses, обнаружило, что запах тела людей соблюдающих вегетарианскую диету воспринимался как более приятный, более привлекательный и менее интенсивный, чем запах участников, которые ели мясо.

В дополнение к определенным соединениям, которые содержатся в продуктах, острая пища также может способствовать выделению определенного запаха тела. И не обязательно сама острая пища усиливает запах, вместо этого, она повышает температуру тела, что в свою очередь увеличивает количество пота. Чем больше пота на коже, тем больше пищи для безвредных бактерий, которые на ней обитают. Когда бактерии расщепляют пот, выделяется запах, поэтому, чем больше пота, тем сильнее запах тела.