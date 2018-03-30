Как распознать симптомы аутизма у ребенка: рекомендации для родителей

Первые симптомы аутизма появляются в 12-18 месяцев.

Распознать аутизм у детей довольно сложная проблема.

Психиатры отмечают, что аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития мозга, которое характеризуется отклонениями в социальном взаимодействии и общении. Именно эти отклонения создают сложную ситуацию для последующего благополучного встраивания человека в общество.

Аутизм не ограничен только периодом детства, он оставляет свои признаки на всю жизнь, влияет на возможность получения образования, работу человека, отношения в обществе, семейные отношения. Первые симптомы аутизма появляются в 12-18 месяцев. Чрезвычайно важна ранняя диагностика расстройств спектра аутизма.

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Дети до трёх лет должны быть включены в группу риска развития расстройств спектра аутизма. Следовательно, с родителями этих детей нужно проводить разъяснительную работу о необходимости раннего вмешательства с целью предупреждения тяжелых психических расстройств у этих детей в будущем.

Симптомами аутизма у ребенка могут быть:

Трудности в социальной сфере: ребёнок может не проявлять интереса к играм с детьми или родными, а также к любому другому взаимодействию.

Проблемы коммуникации: возможное отсутствие или задержка речи, ребёнок не повторяет за взрослыми звук, не улыбается в ответ на улыбку, не проявляет эмоций с помощью мимики в возрасте свыше 9 месяцев, также возможное отсутствие детского лепета в возрасте 12 месяцев, отсутствие обычных жестов, таких, как показа пальцем, простирания руки, чтобы дотянуться или помахать на прощание, в возрасте один год и более – отсутствие реакции при обращении на имя. Странное поведение (повторяющиеся движения): ребенок может, например, на протяжении длительного времени крутиться, раскачиваться, выстраивать игрушки в линию и тому подобное.

Проблемы с моторикой: сложности по координации движений, хождение на цыпочках.

Сенсорные проблемы: повышенная чувствительность к шуму, музыке, свету, одежде, запахам, купанию.

Желудочно-кишечные проблемы: диарея, запор, избирательность в еде.

Если у ребенка наблюдается подобное поведение, не медлите – обращайтесь к специалистам, дайте ребёнку реальный шанс стать полноценным членом общества и начинайте лечение и психологическую коррекцию безотлагательно.