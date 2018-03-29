Закарпатский облсовет призывает Гройсмана уволить Супрун с должности и.о.министра

Депутаты просят Гройсмана безотлагательно внести представление в Верховную Раду о назначении министром здравоохранения лица с надлежащим уровнем образования и компетентности.

Депутаты Закарпатского областного совета приняли обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием уволить Ульяну Супрун с должности и. о. министра здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержало большинство депутатов облсовета во время сессии в четверг, 29 марта.

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В документе депутаты выражают недовольство качеством реформ в сфере здравоохранения в Украине, которые проводятся по инициативе Супрун.

«Со времени возложения на нее исполнения обязанностей министра здравоохранения, Супрун ежедневно анонсировала новые реформы, проекты и схемы, призванные сделать медицинскую помощь качественной и доступной, вместо этого в медицине полный развал - отрасль испытывает острое недофинансирование. Система здравоохранения поражена коррупцией от первичного звена и до самого высокого уровня - государственных программ по закупке лекарств, тендеров, а большинство украинцев не в состоянии платить за лечение. Как заявила недавно сама Супрун, почти 70% жителей Украины из-за нехватки средств лечатся сами», - говорится в обращении.

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Также депутаты возмущены заявлением Супрун о том, что министерство больше не будет финансировать программу государственной помощи «Онкология» и не будет выделять деньги на лечение онкобольных, и сконцентрируется на профилактике болезней, а не их лечении.

По мнению депутатов, предлагаемая Супрун медицинская реформа может привести и к массовому закрытию больниц - предполагается, что финансирование государственных и коммунальных учреждений не будет осуществляться из госбюджета с 1 января 2020 года.

«Кроме того, из-за имитации борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок страна получила более года задержки с поставкой лекарственных средств и медицинских инструментов, а попытки Минздрава ввести госпитальные округа привели к массовым акциям протеста. От непоследовательных шагов страдают, прежде всего, местные советы, поскольку они вынуждены дофинансировать медучреждения и врачей, от которых практически отказывается правительство», - отмечается в обращении.

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В связи с этим депутаты просят Гройсмана дать оценку деятельности Супрун.

«Считаем целесообразным уволить ее с должности в. о. министра здравоохранения Украины и безотлагательно внести представление в Верховную Раду Украины о назначении министром здравоохранения Украины человека с надлежащим уровнем образования и компетентности », - говорится в обращении.