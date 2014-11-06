Полезные свойства грибов

Грибы – замечательный продукт! Помимо того, что они вкусные, питательные и подходят для приготовления огромного количества блюд, грибы доступны независимо от сезона, а цена этого продукта не кусается.

А вот еще пять причин, чтобы вы готовили блюда с грибами почаще, пишет feelgood.ua:

1. Грибы богаты питательными веществами и, как доказано, снижают риск сердечных заболеваний.

2. Ученые доказали, что ежедневное потребление грибов может снизить риск болезни Альцгеймера на 70%.

3. Грибы – низкокалорийный продукт, но при этом очень питательный и быстро дарящий сытость. Этим чудо-свойством пользуются диетологи, включая грибы в меню при разгрузочных диетах.

4. Они отлично подходят для укрепления иммунной системы, а также помогают в снижении количества свободных радикалов, повреждающих печень.

5. Если вы едите грибы каждый день, риск развития рака будет снижен на 64%. И если вы едите их в сочетании с чашкой зеленого чая, эффект будет еще больше.