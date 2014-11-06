Порошенко подписал закон о государственной программе борьбы со СПИДом на 2014-2018 годы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об утверждении общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила соответствующую программу 20 октября. Предполагается, что ее выполнение позволит значительно уменьшить число новых случаев инфицирования ВИЧ среди населения с постепенным недопущением инфицирования; уменьшить на 50% риск инфицирования ВИЧ медицинских работников, а также - количество новых случаев инфицирования среди представителей групп повышенного риска. Также ожидается уменьшение до 1% инфицирования вследствие передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Программа позволит обеспечить доступ всех представителей групп повышенного риска к участию в профилактических программах, охватить всех учащихся и студентов программами профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и формирования здорового образа жизни.

Также выполнение Программы имеет целью формирование у населения толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, и снизить на 50 процентов уровень дискриминации таких людей.

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также других источников.

Как отмечается в пояснительной записке, проблемы, связанные с распространением ВИЧ-инфекции/СПИДа, остаются острыми в государстве. Так, от регистрации первого случая ВИЧ-инфекции (1987 год) по состоянию на 1 января 2013 года в стране зарегистрировано 223 530 случаев ВИЧ-инфицированных людей (из них 36 830 детей до 14 лет), в частности 56 382 человека с заболеванием СПИДом, в том числе 1224 ребенка до 14 лет. Количество ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения, составляет более 129 тыс. человек, показатель распространенности ВИЧ-инфекции - 283,6 человека на 100 тыс. населения, у более 24 тыс. ВИЧ-инфицированных лиц болезнь достигла конечной стадии - СПИДа. Показатель распространенности СПИДа составляет 52,9 человека на 100 тыс. населения. За период наблюдения с 1987 по 2012 год 28 498 человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом. По оценочным данным, в начале 2012 года в стране проживало 230 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, что составляет 0,58 процента всего населения в указанной возрастной категории.