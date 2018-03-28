В Украине по упрощенной процедуре зарегистрирован генерик для детей с гиперактивностью

Это - генерик канадского производства, стоимость которого в два раза ниже цены оригинального препарата.

В Украине по упрощенной процедуре зарегистрировано препарат для детей с аутизмом, которые имеют гиперактивность.

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Как сообщили в Минздраве, это - генерик канадского производства, стоимость которого в два раза ниже цены оригинального препарата.

Упрощенная процедура регистрации лекарственных средств позволила сократить срок регистрации препаратов, что прошли все этапы проверки качества в странах с жесткими регуляторными требованиями (Швейцария, Япония, США, Австралия, Канада).