В Украине по упрощенной процедуре зарегистрирован генерик для детей с гиперактивностью

14:55, 28 марта 2018
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УНИАН

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Как сообщили в Минздраве, это - генерик канадского производства, стоимость которого в два раза ниже цены оригинального препарата.

Упрощенная процедура  регистрации лекарственных средств позволила сократить срок регистрации препаратов, что прошли все этапы проверки качества в странах с жесткими регуляторными требованиями (Швейцария, Япония, США, Австралия, Канада).

Теперь такие препараты можно зарегистрировать в течение 17 дней.

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Теги: #дети с особыми потребностями#люди с аутизмом#генерики