В Украине по упрощенной процедуре зарегистрирован генерик для детей с гиперактивностью
14:55, 28 марта 2018Страна
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Это - генерик канадского производства, стоимость которого в два раза ниже цены оригинального препарата.
Упрощенная процедура регистрации лекарственных средств позволила сократить срок регистрации препаратов / УНИАН
В Украине по упрощенной процедуре зарегистрировано препарат для детей с аутизмом, которые имеют гиперактивность.
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Как сообщили в Минздраве, это - генерик канадского производства, стоимость которого в два раза ниже цены оригинального препарата.
Упрощенная процедура регистрации лекарственных средств позволила сократить срок регистрации препаратов, что прошли все этапы проверки качества в странах с жесткими регуляторными требованиями (Швейцария, Япония, США, Австралия, Канада).
Теперь такие препараты можно зарегистрировать в течение 17 дней.
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