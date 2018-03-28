Супрун надеется, что врачи первички будут работать качественно

С 2 апреля у украинцев появляется возможность выбирать своего врача.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что до конца года удастся наладить качественное предоставление медицинских услуг на уровне первичного звена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Супрун сказала на брифинге после заседания правительства.

Читайте такжеВ Украине не выявляют 25% всех случаев туберкулеза - ВОЗ

"С 2 апреля у украинцев появляется возможность выбирать своего врача... К концу этого года, мы надеемся, что, хотя бы на уровне первичного звена, там, где есть семейные врачи, терапевты, педиатры, мы сможем предоставить хорошие качественные медицинские услуги", - сказала она.

Супрун также напомнила, что на заседании правительства было принято 18 актов по развитию финансирования системы здравоохранения и изменениям системы в целом.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля стартует национальная кампания «Врач для каждой семьи».

Украинцы смогут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения.