Супрун надеется, что врачи первички будут работать качественно

14:33, 28 марта 2018
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Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Супрун сказала на брифинге после заседания правительства.

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"С 2 апреля у украинцев появляется возможность выбирать своего врача... К концу этого года, мы надеемся, что, хотя бы на уровне первичного звена, там, где есть семейные врачи, терапевты, педиатры, мы сможем предоставить хорошие качественные медицинские услуги", - сказала она.

Супрун также напомнила, что на заседании правительства было принято 18 актов по развитию финансирования системы здравоохранения и изменениям системы в целом.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля стартует национальная кампания «Врач для каждой семьи».

Украинцы смогут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения.

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Теги: #проблемы здравоохранения#первичка