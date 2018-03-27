Оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1 800 пациентов, терапевта – 2 000, педиатра – 900.

Минздрав утвердил порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, порядок определяет правила, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, и является обязательным для всех учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии что выбранный ими заведение уже подключен к системе «Электронное здоровье». Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государству через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в этот медучреждение. Поэтому декларация фактически является формой заявления. Ее нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока вы не решите сменить своего врача.

Порядок определяет, что вы можете выбирать врача в любом медучреждении, независимо от места прописки или проживания. В то же время, это медучреждение должно быть подключено к системе «Электронное здоровье». Это важно, ведь ваши данные будут храниться не в папках или картонных коробках, как это было раньше, а в электронной системе. Вы узнаете заведение, где уже можно подписать декларацию, по наклейке «Здесь можно выбрать своего врача».

Пользуясь порядком, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания, акцентировали в Минздраве.

Первичную помощь будут оказывать: терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления; так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями; при необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.

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Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи и выявлять риски для здоровья (проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый образ жизни).

В компетенции врача первички – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи.

Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее.

Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими доступными средствами.

При необходимости врач может выехать к пациенту на дом. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет не об экстренной помощи – служба «скорой» будет работать в привычном режиме.

Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить его пациентов.

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Согласно порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1 800 пациентов, терапевта – 2 000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.

Целесообразность подписания деклараций с большим количеством пациентов будет согласовываться при заключении договора медучреждения с Национальной службой здоровья. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.