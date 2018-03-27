В 2018 году корью в Украине заболели более 8 тысяч человек

В Минздраве отмечают, что вакцина против кори есть во всех регионах.

На протяжении 12-ти недель 2018 года корью заболели 8434 человека – 2956 взрослых и 5478 детей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, за 12-ю неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей.

С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Читайте такжеВспышки кори в Украине не утихают - эпидемиологи

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (11), Херсонской (13) областях.

Министерство здравоохранения призывает родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори.

Вакцина против кори есть во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 332 тысячи доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.

Если в отдельном лечебном учреждении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области.

В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 22.03.2018 прививками охвачено 77,8% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 82,4% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК.

Читайте такжеВ Киевской области зафиксированы массовые вспышки кори и ветрянки среди военнослужащих Нацгвардии

Напоминаем родителям: если вашему ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививки по календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское заведение для скорейшего получения бесплатной прививки.