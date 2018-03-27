Диетологи рассказали о полезных свойствах арахиса

Употребление арахиса улучшает память и внимание, слух, повышает потенцию, нормализует функцию нервной системы, сердца, печени и других внутренних органов.

Диетологи отмечают, что арахис имеет много полезных для здоровья свойств.

В арахисе содержатся уникальные аминокислоты, витамины A, D, E, В1, В2, РР, Е, биотин, полиненасыщенная лионолевая и фолиевая кислота, растительные жиры и причие микроэлементы. В этих орехах - более 35 % белков и около 50 % жиров, полностью отсутствует холестерин.

Читайте такжеФрукт счастья: диетологи рассказали о полезных свойствах бананов

Диетологи подчеркивают, что белки арахиса характеризуются оптимальным соотношением аминокислот, и поэтому они хорошо усваиваются организмом человека, а жиры находящиеся в нем оказывают легкое желчегонное действие и полезны при язвенной болезни и гастритах. Употребление арахиса улучшает память и внимание, слух, повышает потенцию, нормализует функцию нервной системы, сердца, печени и других внутренних органов. Так же не надо забывать что фолиевая кислота способствует обновлению клеток.

Американскими учеными в результате проведенных исследований, выяснили, что арахис содержит очень много антиоксидантов – веществ, которые защищают клетки организма от влияния вредных свободных радикалов.

Максимальными антиоксидантными свойствами в арахисе обладают полифенолы – соединения, очень схожие по химическому составу с антиоксидантными компонентами красного вина. Именно эти компоненты служат для профилактики болезней сердца, ишемии, сосудов, атеросклероза, раннего старения, а также от образования злокачественных опухолей.

В жаренном арахисе полифенолов содержится на 25 % больше, чем в сыром. При сравнении антиоксидантного действия арахиса с другими продуктами, выяснилось, что он стоит в одном ряду с ежевикой и земляникой, а уступает только гранату, который содержит больше всего веществ-антиоксидантов.

Читайте такжеКак отличить сыр от сырного продукта: комментарии эксперта

Арахис оказывает успокаивающее воздействие при повышенной нервной возбудимости, помогает при бессоннице, востанавливает упадк сил, повышает половую потенцию мужчин и женщин.