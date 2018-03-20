Диетологи назвали продукты, которые содержать много соли и очень вредит организму

Ограничение соли и продуктов с большим количеством добавленной соли помогает эффективно лечить патологию сердечно-сосудистой системы и почек.

Диетологи акцентируют: много продуктов, которые мы покупаем в магазинах уже содержат избыточное количество соли.

По словам медиков, максимальная дневная норма - 5 грамм (примерно одна чайная ложка).

Чрезмерное потребление соли - более 5 г в сутки - ассоциировано с увеличением риска сердечно сосудистых заболеваний , связанных с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.

Читайте такжеКардиологи рассказали об основных причинах высокого артериального давления

Исследования показали, что ограничение в потреблении соли и продуктов с большим количеством добавленной соли помогает эффективно лечить патологию сердечно-сосудистой системы и почек.

Более 70% соли человек потребляет в составе технологически обработанных продуктов. То есть ежедневно с готовой пищей мы употребляем большое количество соли, часто не замечая этого.

Чтобы контролировать количество соли, ограничьте потребление таких продуктов как хлеб, технологически обработанные мясные и рыбные продукты, соленый сыр, соленые овощи и готовые соусы. Читайте этикетки продукта: если соль указано в начале списка ингредиентов, то это означает ее избыточное содержание. Советуем не употреблять такие продукты.

Также контролируйте количество соли в процессе приготовления блюд. Это прежде всего касается домашних соусов, консервации и т.п., а традиционные продукты с высоким содержанием соли максимально заменяйте альтернативными, более полезными продуктами.

Читайте такжеПродукты без глютена могут иметь много вредных ингредиентов - исследование