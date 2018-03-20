Диетологи назвали продукты, которые содержать много соли и очень вредит организму
Диетологи акцентируют: много продуктов, которые мы покупаем в магазинах уже содержат избыточное количество соли.
По словам медиков, максимальная дневная норма - 5 грамм (примерно одна чайная ложка).
Чрезмерное потребление соли - более 5 г в сутки - ассоциировано с увеличением риска сердечно сосудистых заболеваний , связанных с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.
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Исследования показали, что ограничение в потреблении соли и продуктов с большим количеством добавленной соли помогает эффективно лечить патологию сердечно-сосудистой системы и почек.
Более 70% соли человек потребляет в составе технологически обработанных продуктов. То есть ежедневно с готовой пищей мы употребляем большое количество соли, часто не замечая этого.
Чтобы контролировать количество соли, ограничьте потребление таких продуктов как хлеб, технологически обработанные мясные и рыбные продукты, соленый сыр, соленые овощи и готовые соусы. Читайте этикетки продукта: если соль указано в начале списка ингредиентов, то это означает ее избыточное содержание. Советуем не употреблять такие продукты.
Также контролируйте количество соли в процессе приготовления блюд. Это прежде всего касается домашних соусов, консервации и т.п., а традиционные продукты с высоким содержанием соли максимально заменяйте альтернативными, более полезными продуктами.
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Традиционные продукты с высоким содержанием соли украинский, белорусский хлеб, батон, багет, чиабатта; технологически обработанные мясные и рыбные изделия, соленые и вяленые мясные и рыбные продукты, консервы; бульонные кубики, овощные консервы и бочковые овощи с чрезмерным добавлением соли; готовые соусы и соленые приправы.