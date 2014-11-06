В структуре Минздрава создадут Департамент общественного здоровья

В структуре Министерства здравоохранения Украины вскоре будет создан Департамент общественного здоровья.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Сыч по итогам сегодняшнего заседания правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По его словам, соответствующее структурное подразделение будет исполнять функции Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, которая ликвидируется.

Сыч сообщил, что международные организации, которые оказывают помощь Украине в борьбе с ВИЧ/СПИДом, обеспокоены тем, что в течение двух месяцев, с тех пор как продолжается процесс ликвидации Службы, ни один другой орган государственной власти не взял на себя полномочия по противодействию социально опасным болезням.

«При общении с руководством ЮНИСЕФ и ЮНЕЙДС в сентябре этого года на 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН я почувствовал, что наши международные партнеры и доноры обеспокоены фактом ликвидации Службы. Я пытался убедить их, что в структуре Минздрава будет создан соответствующее подразделение, которое будет заниматься вопросами борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом», - отметил вице-премьер-министр Украины.

«Поэтому сегодня во время обсуждения распоряжения об образовании ликвидационной комиссии по моему представлению добавлен пункт 3, в соответствии с которым Министерству здравоохранения Украины поручено создать Департамент общественного здоровья с возложением на него функций ликвидированной Службы», - сообщил Сыч.

Сегодня на заседании правительства было принято распоряжение «Об образовании комиссии по ликвидации Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям». Председателем комиссии утверждена заместитель председателя Службы Елена Ещенко. В шестимесячный срок председатель комиссии должна отчитаться о результатах ликвидации.

Государственная служба по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям была ликвидирована 10 сентября 2014 года постановлением Кабмина № 442 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».