В связи со вступлением в силу изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» врачам разрешено использовать вакцину БЦЖ, срок регистрации которой истек в марте 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, соответствующее разъяснение министерство направило руководителям региональных подразделений по вопросам здравоохранения.

В письме также поручено срочно возобновить использование остатков вакцины БЦЖ в соответствующих учреждениях здравоохранения для проведения профилактических прививок, отдав преимущество детям первого года жизни.

Минздрав Украины обязует врачей максимально эффективно использовать имеющиеся вакцины за счет планирования и организации дней прививки, что позволит уменьшить «коэффициент разлива» при применении многодозовых флаконов.

Минздрав Украины также обращается к родителям, у которых на учете находятся дети, заблаговременно информировать учреждения здравоохранения о необходимости прививки, чтобы планово и эффективно провести вакцинацию.

В пресс-службе напомнили, что в связи с завершением 12 марта 2014 года срока регистрации вакцины БЦЖ производства Российской Федерации, использование всех серий этого иммунобиологического препарата была временно приостановлено.

5 ноября вступил в силу закон от 20 октября «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно оборота лекарственных средств и государственного контроля качества ввезенных на территорию Украины лекарственных средств».

Законом регламентирован неограниченный срок применения в Украине лекарственных средств после их государственной перерегистрации, возможность применения лекарственных средств, выпущенных в обращение во время срока, в течение которого лекарственное средство было разрешено к применению в Украине, до истечения их срока пригодности, определенного производителем и указанного на упаковке, отмена нормы относительно осуществления государственного контроля лекарственных средств, которые ввозятся на территорию Украины, «до выпуска их для свободного обращения».

В частности, законом предусмотрена возможность применения остатков лекарственных средств, которые уже были закуплены, прошли государственный контроль и распределены в лечебные учреждения в течение действия регистрационного удостоверения до истечения срока их пригодности, что позволит в дальнейшем использовать закупленные раньше лекарственные средства, в том числе свыше 500 тысяч доз вакцины БЦЖ, срок действия регистрационных удостоверений которых истек.