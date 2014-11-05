Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине не превышен

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 154 724 человека, из них 67,4 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 37,9 на 10 тысяч населения, что на 7,2 % меньше, чем за прошлую неделю.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 66,2, наинизший - в Харьковской области - 15,4 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю всего госпитализировано взрослых и детей 5 378, что на 4,8 % больше, чем за прошедшую неделю, из них 76,6 % составляют дети до 17 лет. Летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

За отчетную неделю привито против гриппа 7 271 человек, что на 15,4 % меньше, чем за прошлый. Всего вакцинировано против гриппа 23 091 человек, из них лиц групп риска 15 170 или 65,7 %. Необходимо отметить, что лучшие показатели прививок отмечаются среди лиц, которые находятся в специализированных коллективах (привито 92,3 % от запланированных). Удельный вес привитых детей против гриппа составляет 17 %.

Данные без учета данных из АР Крым, Луганской области и г. Севастополь.