Президент подписал закон о разблокировании более 500 тыс доз вакцины БЦЖ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон позволит решить проблему с обеспечением вакциной БЦЖ для профилактики туберкулеза.

На сегодняшний день на складах скопилось 509 000 доз вакцины БЦЖ, срок государственной регистрации которой истек еще в марте, но срок годности, определенный производителем, истекает лишь в сентябре 2015 года.

В ближайшее время вакцины БЦЖ в необходимом количестве попадут в медицинские заведения, что позволит возобновить иммунизацию новорожденных.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла правительственный Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах", касающийся оборота и государственного контроля качества лекарственных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» (№4459а).

Согласно изменениям в части 18 статьи 9 Закона “О лекарственных средствах”, после истечения срока, в течение которого было разрешено применение лекарственного средства в Украине, его дальнейшее применение возможно при условии перерегистрации. После перерегистрации срок применения в Украине лекарственного средства не ограничивается.

Лекарственные средства, выпущенные в оборот во время срока, когда лекарственное средство было разрешено к применению в Украине, могут применяться в Украине до окончания их срока пригодности, определенного производителем и указанного на упаковке.

Также в часть вторую статьи 17 Закона “О лекарственных средствах” внесены изменения, согласно которым контроль над ввозом на таможенную территорию Украины лекарственных средств осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Все лекарственные средства, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с целью их последующей реализации (торговли) или использования в производстве готовых лекарственных средств, подлежат государственному контролю качества.

Порядок осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, устанавливается Кабинетом министров Украины.