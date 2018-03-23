Это система, которую используют во всех развитых странах врачи, педагоги, специалисты по реабилитации и психологи.

В Украине планируют внедрить международную классификацию функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Как сообщили УНИАН в Минздраве, МФК - это система, которую используют во всех развитых странах врачи, педагоги, специалисты по реабилитации и психологи, чтобы всесторонне понять состояние здоровья человека и лучше спланировать лечение, реабилитацию и создание услуг для людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью.

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Главная задача – сделать процесс реабилитации непрерывным: от момента возникновения проблемы со здоровьем, что привело к инвалидности, до максимально возможного восстановления функционирования.Для этого мы должны изменить процедуру определения инвалидности, так и последовательность действий, которые будут помогать человеку с ограниченными возможностями максимально адаптироваться к окружающим условиям.

В декабре Правительство приняло распоряжение относительно внедрения МКФ. Классификация, одобренная Всемирной организацией здравоохранения, не является инструментом оценивания, наоборот – в МКФ включены все аспекты жизни человека, а не только диагноз.

Главным преимуществом МКФ для пациентов является интеграция физических, ментальных и социальных аспектов их состояния. Диагноз мало что может сказать о функциональных возможностях человека. Для примера, диагноз “перелом вертлужной впадины” ничего не говорит о функционировании человека. В зависимости от типа перелома, лечение может дать полное восстановление, а возможна ситуация, когда человек не сможет ходить самостоятельно даже с лучшей пожизненной реабилитацией. Для планирования и реализации вмешательств нужно использовать информацию об ограничении функций.

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В Минздраве подчеркивают, чем раньше обнаруживается болезнь или состояние, то проще лечить или корректировать их. В Украине будут использоваться лучшие международные тестовые системы для диагностики развития ребенка и выработан алгоритм наблюдения за развитием новорожденных с критически низким весом (катамнестическое наблюдение).

МКФ помогает в междисциплинарной взаимодействия и обмена информацией относительно состояния пациента, поэтому врачи, педагоги, социальные работники смогут сообща помочь каждому человеку.