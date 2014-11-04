Станица Луганская начала получать продукты от Гуманитарного штаба Ахметова

Жители поселка Станица Луганская со вчерашнего дня получают продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Всего впоселок городского типа с населением около 14 тысяч человек доставлено1000 продуктовых наборов. Это первая поставка гуманитарной помощи вСтаницу Луганскую в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова, в ближайшее время в поселок со сложной гуманитарной ситуацией планируется отправка еще 1000 гуманитарных наборов.

«Поселок Станица Луганская, согласно данным Гуманитарной картыситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, входит в ТОП-5 городов, которые наиболее всего нуждаются в продуктах питания. В Станице Луганской потребность в продуктах отмечают 60% опрошенных жителей. В частности, люди испытывают потребность в крупах, сгущенке, мясных и рыбных консервах, муке и макаронных изделиях, растительном и сливочном масле», - комментирует Андрей Хорошун, аналитик Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Жители других городов Луганской области также продолжают получать продуктовые наборы от Гуманитарного штаба. Всего в область в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова доставлено более 35 000 продуктовых наборов. Еще 10 тысяч продуктовых наборов будут направлены в Луганскую область в ближайшее время в рамках Гуманитарного рейса, который отправился 3-4 ноября на Донбасс. Помощь предназначается для самых незащищенных категорий жителей области, в частности, сирот, инвалидов, многодетных и одиноких матерей и зарегистрированных переселенцев.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.