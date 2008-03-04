Киев усилит борьбу с наркоманией и алкоголизмом

В столице осуществляется комплекс мероприятий по усилению профилактики наркозависимости и алкоголизма, сообщает «Главред».

Заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая сообщила, что профильными специалистами разработана целевая городская программа, рассчитанная на 4 года, которая предусматривает не только профилактику наркотической зависимости и алкоголизма, но и обновление материально-технической базы специализированных лечебных и реабилитационных центров столицы.

На свою реализацию программа требует около 28 млн грн. К ее созданию приобщились Всеукраинская медицинская ассоциация, Главное управление МВД в городе Киеве, Главное управление образования и науки КГГА, Главное финансовое управление КГГА, Налоговая администрация, Городской центр социальных служб для молодежи, негосударственные общественные объединения, районные администрации и др.

«Мы провели не одно общественное слушание и заседание коллегии КГГА, посвященные этой проблеме. В настоящий момент мы будем двигаться в нескольких направлениях: планируем принять городскую программу профилактики наркозависимости и алкоголизма на сессии Киевсовета, задействовать социальную рекламу, усилить работу в общеобразовательных заведениях», - сказала Кильчицкая.