Зубко заявил, что разработана методика по формированию сетей первичной медицинской помощи

Речь идет о развитии доступной и качественной медицины в сельской местности.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали методику о порядке формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выездного совещания в Житомире по развитию сельской медицины заявил вице-премьер-глава Минрегиона Геннадий Зубко.

По его словам, речь идет о развитии доступной и качественной медицины в сельской местности.

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«Необходимая база для этого уже наработана... Кроме того, Минрегионом уже разработаны практические рекомендации по типовым проектам медицинских учреждений в первичке. Также уже есть постановление о распределении субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности», - отметил вице-премьер.

Зубко также напомнил, что качественная сельская медицина является одним из приоритетов государства.

«Государство определило цель - качественная первичная медицина в сельской местности. А это в первую очередь - уменьшение количества обращений людей во вторичное медицинское звено и преодоление 65% сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь такие болезни, как инфаркт и инсульт, от которых больше всего умирает наших граждан, должны быть вовремя предупреждены и это - основное назначение первички», - сказал он.

Глава Минрегиона отметил, что сегодня для 35% людей, проживающих в сельской местности, необходимо обеспечить качественную услугу - не только первичную медицинскую помощь первого уровня, но и профессиональную консультативную помощь второго уровня.

Зубко сообщил, что уже начата работа совместно с канадскими экспертами по телекоммуникационной сети Онтарио - OTN, которые оказывают консультативную помощь по развитию «первички»: перечень услуг, медицинского оборудования, информационной платформы и т.п.

«Чтобы двигаться дальше, мы ждем от Минздрава перечень медицинских услуг, которые могут предоставляться в первичном звене, и примерный перечень оборудования заведений первички. От канадских экспертов - рекомендации по коммуникационной платформе, где будет происходить общение между узкопрофильным врачом и семейным. А также, самое главное - это вовлеченная среда, которая должна быть создана при помощи органов местного самоуправления для того, чтобы качественно внедрять сервис», - сказал вице-премьер.

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Также, по данным пресс-службы Минрегиона, во время совещания проекты своих способных сетей презентовали Житомирская, Ривненская, Винницкая и Тернопольская области. В свою очередь, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе представил четыре проекта амбулаторий, а также алгоритм и этапность реализации проекта по строительству амбулаторий.