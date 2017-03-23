Все вопросы о протезирования участников АТО переложили на Фонд социальной защиты инвалидов

Кабинет Министров внес изменения в свое постановление от 1 октября 2014 г. № 518, которым, как известно, был утвержден действующий в настоящее время Порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, отдельных категорий граждан, которые принимали участие в антитеррористической операции и/или обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности конечности или конечностей.

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В частности, правительственным решением установлено, что мероприятия, связанные с протезированием и/или ортезированием участников антитеррористической операции, потерявшие функциональные возможности конечностей, которые ранее осуществлялись Государственной службой по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, будет осуществлять Фонд социальной защиты инвалидов.

Необходимость разработки соответствующего проекта постановления была обусловлена прежде всего тем, что согласно Закону ,,О Государственном бюджете Украины на 2017 год” средства, предусмотренные в Государственном бюджете на указанные цели, будут направляться Минсоцполитики в Фонд социальной защиты инвалидов.