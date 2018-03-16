Япония продолжает помогать здравоохранению Украины

Программа безвозмездной помощи «Кусаноне» направлена на поддержку инициатив, представленных общинами и общественными объединениями для удовлетворения разнообразных потребностей на местном уровне.

Япония предоставит более 500 тыс. долл. на реализацию семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев.

Как сообщает посольство Японии в Украине, соответствующая церемония подписания семи грантовых соглашений по программе безопасности человека «Кусаноне» правительства Японии состоялась с участием чрезвычайного и полномочного посла в Украине Шигеки Суми и представителей благотворительных и общественных организаций.

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«В рамках второго этапа финансирования проектов программы «Кусаноне» в 2018 году будет предоставлено более 500 тыс. долл. для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев», - говорится в сообщении.

Во время мероприятия посол отметил доступность участия в программе представителей местных общин, общественных и благотворительных организаций, быструю реализацию проектов, получающих финансирование.

Он также выразил надежду, что подписанные для реализации проекты будут успешно внедрены, и уже через год дипломат сможет посетить учреждения-реципиенты для торжественной передачи каталога приобретенного оборудования или выполненных работ.

Программа безвозмездной помощи «Кусаноне» направлена на поддержку инициатив, представленных общинами и общественными объединениями для удовлетворения разнообразных потребностей на местном уровне. Программа ставит целью развитие мирного общества, где ни один человек не оставлен без внимания в любом уголке мира.

Как сообщал УНИАН, в феврале были подписаны грантовые соглашения, по которым правительство Японии оказывало Украине помощь в рамках первого этапа финансирования Программы поддержки проектов безопасности человека «Кусаноне» в 2018 году на общую сумму около 300 тыс. долл. на реализацию четырех проектов в сфере здравоохранения и образования в Ривненской, Сумской, Черниговской областях и городе Харькове.

Начиная с 2002 года в Украине в рамках программы «Кусаноне» реализовано 122 проекта на сумму более 8,76 млн долл. в сферах здравоохранения, образования, социального благополучия, сохранения среды, культуры, спорта и тому подобное.