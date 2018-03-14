Вместо визита врача к больному - общение по телефону: Минздрав ввел новую модель медицинской помощи

Пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой.

В Украине введена новая модель оказания медицинской помощи врач сможет выбирать, идти к пациенту домой, или дать рекомендации по телефону.

Как сообщили в Минздраве, с 13 марта отменяется Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031 / о).

Читайте такжеМинздрав отменяет "морально устаревшие" талоны, диспансеризацию и медицинские карты для поступления в школу

"Врач не будет обязанным отчитываться о посещении всех пациентов, о которых сообщили в регистратуру. Пациент и врач смогут получить доступ друг к другу по телефону. Время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом. Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой он не помогает минимум трем другим пациентам. Пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой. Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться с медиком по телефону - одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами ", - заявили в Минздраве.

"Все отчетности о приемах, проведенные врачом сводится к 4 цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома. Эти сведения фиксируются в три раза сокращенной форме 039 /о", -отметили в Минздраве.

До сих пор все обращения пациентов к своим медицинских учреждений регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом (№ 031 /о) работниками регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться, что он сделал все визиты по указанным вызовами.