Приняты постановления для улучшения качества жизни людей с инвалидностью в Украине

Предусмотрено расширение обеспечения средствами реабилитации участников АТО..

Правительство приняло ряд постановлений, призванных повысить качество жизни людей с инвалидностью в Украине.

Соответствующий пакет постановлений был принят на заседании правительства в среду.

Представляя пакет постановлений, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что, в частности, внедряется новая модель обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

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По его словам, для реализации выбора технического средства был разработан электронный каталог технических и других средств реабилитации.

«Мы вводим социальную гарантию предоставления услуг по подбору, адаптации и подготовке к применению средств реабилитации. Эта услуга будет предоставляться всем людям с первой группой инвалидности и улучшит качество выбора того средства реабилитации, которое наиболее подходит человеку для компенсации функциональных ограничений», - сказал министр.

Рева отметил, что новацией модели будет заключение договора между человеком с инвалидностью, предприятием и органом социальной защиты населения, на основании которого будет контролироваться качество предоставленного оборудования по реабилитации.

«Человек с инвалидностью, его потребности будут в центре новой системы обеспечения техническими средствами реабилитации, а не распределение средств среди предприятий», - сказал министр.

Кроме того, предусмотрено расширение обеспечения средствами реабилитации участников АТО.

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По словам Ревы, постановления предусматривают возможность компенсации покупки в торговых сетях некоторых средств реабилитации для сокращения процедуры их приобретения.

Министр также сообщил, что правительство намерено стимулировать местные органы самоуправления к созданию службы по перевозке людей с инвалидностью.