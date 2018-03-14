ВР планирует отменить обязательную судмедэкспертизу для установления половой зрелости ребенка

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный процессуальный кодекс.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 242 Уголовного процессуального кодекса Украины (№6070).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как пояснила заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко, этим законопроектом отменяется процедура проведения судебно-медицинской экспертизы, когда устанавливается возраст ребенка, который был изнасилован.

По её словам, уже поддержанным сегодня законопроектом №2016 в Уголовном кодексе вместо определения «лицо, которое не достигло половой зрелости», устанавливается определенный возраст – «лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста». «Соответственно, этот законопроект №6070, если мы проголосовали предыдущий - отпадает необходимость проводить судебно-медицинскую экспертизу, когда устанавливался возраст сексуальной зрелости ребенка», - пояснила депутат.

Так, законопроектом установление половой зрелости потерпевшего лица в уголовном производстве в отношении преступлений, предусмотренных статьей 155 Уголовного кодекса Украины (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), исключается из перечня действий, по которым следователь или прокурор обязаны обратиться к эксперту для проведения экспертизы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, парламент принял закон об ужесточении уголовной ответственности за сексуальные злоупотребления и сексуальную эксплуатацию детей.

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Изменениями в статью 155 Уголовного кодекса Украины определено, что природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (в действующем варианте не указывается возраст, а указывается - с лицом, не достигшим половой зрелости - УНИАН), совершенные совершеннолетним лицом - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.