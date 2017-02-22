Парламент рекомендует СНБО рассмотреть вопрос о соблюдении прав детей в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 231 народный депутат из 295, зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно документу, Совету национальной безопасности и обороны Украины рекомендуется рассмотреть на своем заседании вопрос о соблюдении прав детей в Украине.

Верховной Раде рекомендовано ускорить рассмотрение ряда проектов законов, в частности, относительно уголовной ответственности за вербовку, привлечение и (или) втягивание детей в участие в военных конфликтах или действиях, а также относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

Кабинету министров рекомендуется, в частности, создать Министерство по делам семьи и детей.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.