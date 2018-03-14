Почти 80 % украинских детей имеют проблемы со зрением (видео)

Родителям должны регулярно водить ребенка к офтальмологу.

Почти 80 процентов малышей и подростков имеющих недостатки зрения.

Количество тех, кто плохо видит, ежегодно увеличивается на 230-250 тысяч, пишет ТСН.

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Компьютер среди причин такой порчи здоровья - лишь на 13 месте. А о том, что дети плохо видят, большинство родителей не знают, и приводят к врачам поздно.

Главной причиной, почему прогрессирует близорукость, являются врожденные пороки. Если ребенок недоношенный, незрелый, то у нее прогрессирование болезней очень сильное. Среди частых причин нарушений зрения - наследственность и малоподвижный образ жизни. Компьютеры же часто ухудшают ситуацию. Поэтому пользоваться гаджетами детям можно не больше чем пол часа в день.

Чтобы предупредить проблемы зрения, следите, чтобы дети чаще гуляли на свежем воздухе, а также регулярно проходите осмотр офтальмолога.