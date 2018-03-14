50% людей с глаукомой не знают о своем заболевании

Чаще всего глаукома развивается у людей в возрасте от 60 лет.

50% людей с глаукомой не знают, что у них есть это заболевание.

Как отмечают офтальмологи, с возрастом разрушается зрительный нерв и человек может ослепнуть. Пока не существует лекарств от глаукомы, однако если болезнь диагностировать на раннем этапе, можно сохранить зрение.

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Глаукома может поразить любого. Чаще всего глаукома развивается у людей в возрасте от 60 лет. В зоне риска также люди, у которых в семье были случаи заболевания. Также риск глаукомы увеличивается в два раза, если у вас диабет.

Сначала глаукома поражает периферическое зрение, затем влияет на центральное. Таким образом, это начинает мешать в повседневной жизни: человек не видит четко, не может читать, водить машину. Чем раньше вы обратитесь к врачу – тем больше шансов сохранить зрение.

Важнейший шаг в профилактике глаукомы - это ежегодные осмотры. Врач измерит внутриглазное давление, осмотрит диск зрительного нерва и проверит поле зрения. Хотя вылечить глаукому невозможно, современные методы лечения дают возможность приостановить прогресс глаукомы, сохраняя при этом зрение и работоспособность человека, предотвращая слепоту и инвалидность.