Кому нельзя есть бананы: советы диетолога

От употребления этого фрукта следует воздержаться людям с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Бананы относятся к высокоэнергетическим продуктам, употребление которых очень быстро повышает уровень сахара в крови, тем самым они придают заряд энергии для физических и умственных нагрузок.

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Введение в рацион питания этого фрукта помогает при лечении заболеваний почек, печени, анемии, атеросклерозе, гипертонии, депрессии, изжоге, отечности конечностей, запоре. Это связано с высоким содержанием калия, железа и цинка.

Однако диетологи предупреждают, что бананы могут быть непривычны для желудка и кишечника маленьких детей, поэтому стоит быть осторожными, иначе все может закончиться вздутием живота, коликами или даже отравлением.

От употребления этого фрукта следует воздержаться людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Особенно опасным является сочетание банана с такими болезнями как тромбофлебит, ишемическая болезнь и в случаях повышенной свертываемости крови. Это связано с тем, что этот фрукт способствует выводу жидкости из организма, что влечет за собой загустение крови и возможна закупорка сосудов, это в свою очередь может стать причиной образования тромба. Подобное влияние на организм может значительно ухудшить состояние больного. Кроме этого банан не рекомендуется людям, которые недавно перенесли инсульт или инфаркт.

Известно, что этот фрукт богат калием, поэтому при чрезмерном употреблении может начаться гипервитаминоз витамина К.