ПРООН объявил тендеры на закупку лекарств та медицинских изделий

Заявки будут приниматься в соответствии со сроками и путем, указанным в информации к каждому тендеру.

Программа развития ООН в Украине (ПРООН) объявила сбор заявок на поставку лекарственных средств / REUTERS

ПРООН объявил тендеры на закупку лекарств и медицинских изделий по нескольким направлениям.

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Как сообщили в Минздраве, Программа развития ООН в Украине (ПРООН) объявила сбор заявок на поставку лекарственных средств в рамках таких направлений национальной программы общественного здравоохранения в Украине:

закупка медикаментов для лечения гепатита С (4 лота)

закупка медикаментов для лечения гепатита B и С (11 лотов)

закупка медикаментов для пациентов с рассеянным склерозом (1 лот)

закупка лекарственных средств для пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, легочной артериальной гипертензией, детей с расстройствам психики из спектра аутизма, детей с первичными (врожденными) иммунодефицитами (22 лота)

закупка медицинских изделий для диагностики и лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями (145 лотов)

закупка радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических больных (4 лота).

Заявки будут приниматься в соответствии со сроками и путем, указанным в информации к каждому тендеру - через систему электронных тендеров или на электронный адрес, опубликованную на сайте Минздрава.