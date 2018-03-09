Кому грозят болезни почек - советы нефролога

Высокое артериальное давление является одной из самых распространенных причин развития заболеваний почек.

Врач-нефролог Ольга Галущак рассказывает, кому грозят болезни почек.

Болезни почек очень коварны: они развиваются незаметно до тяжелой формы. Многочисленные исследования доказывают, что почки могут потерять до 90% функций без каких-либо внешних проявлений или симптомов. Профилактические обследования и обычные анализы - крови и мочи - помогут вовремя выявить нарушения функции почек и начать лечение еще до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения.

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Самая простая профилактика болезней почек заключается в том, что пища должна равномерно поступать в организм, не перегружая пищеварительную систему и почки, не содержать критического количества раздражающих веществ - соли, пряностей. Специалисты рекомендуют употреблять не более чайной ложки соли в день (по 5-6 г).

Высокое артериальное давление является одной из самых распространенных причин развития заболеваний почек. Еще не безопасно, когда высокое давление возникает на фоне других факторов риска (диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого уровня холестерина). В комплексе эти факторы могут вызвать серьезные нарушения функции почек. Если вы относитесь к группе риска, регулярно проходите обследования для проверки функции почек.

Вы относитесь к группе риска развития болезней почек, если у вас повышенное артериальное давление, диабет или лишний вес.

Вы также в группе риска, если вам больше 50 лет, кто-то из членов вашей семьи страдал от болезней почек или вы курите.

Если у вас есть хотя бы один из указанных пунктов, рекомендуем проконсультироваться с врачом относительно риска развития болезней почек, и пройти в случае необходимости соответствующее обследование.