Кардиологи рассказали об основных причинах высокого артериального давления

Для поддержания нормальных показателей артериального давления и профилактики развития гипертензии кардиологи советуют, прежде всего, отказаться от табакокурения.

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Занимайтесь спортом: тренируйтесь минимум 3 раза в неделю по 45 минут. Во время тренировок очень важно контролировать свой пульс (для этого подойдут любые гаджеты – пульсометри, умные часы и др). Для начала рассчитайте максимальный пульс для вашего сердца по формуле 220 минус ваш возраст. То есть, если вам 35, то максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС) для вас будет составлять 185 ударов в минуту. Медики советуют проводить тренировки в пределах пульса от 60 до 85% от максимального ЧСС.

Поддерживайте нормальную массу тела. Важными для профилактики гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также при диабете есть два показателя – индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии не должны превышать у мужчин 102 см, а у женщин – 85. ИМТ же должен быть ниже 25. Рассчитать его каждый может по простой формуле: ИМТ = МАССА в кг/рост в квадрате в метрах. Например, расчет для человека массой 80 кг и ростом 180 см: ИМТ = 80/ 1.8×1.8=24,7.

Ешьте меньше соли. По рекомендациям ВОЗ, потребление соли в сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеют «скрытую» соль: колбаса, копчености, готовые соусы и тому подобное.

Откажитесь от алкоголя. Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления - безопасной дозы алкоголя не существует.