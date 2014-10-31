Маска из кукурузной муки очистит лицо от чёрных точек
После 2 таких процедур вы сможете забыть о том, как выглядят черные точки
Чтобы лицо стало гладким, свежим и отличалось равномерным цветом, воспользуйтесь маской из кукурузной муки, пишет toneto.net.
Это средство поможет вам избавиться от черных точек на ландшафте вашей кожи. Маска очистит поры и сделает их значительно уже, чтобы грязь и пыль не оставляли следы на вашем лице.
Черные точки, или комедоны, возникают из-за большого количества жира и грязи, попадающей в ваши поры.
Вам понадобятся 2 столовые ложки муки и белок одного яйца.
Белок взбейте, смешайте его с мукой, смесь нанесите на лицо массажными движениями.
Маску не смывайте! Подождите, пока смесь высохнет, возьмите влажное полотенце и аккуратно промокните лицо.
Теперь можете умыть лицо прохладной водой и протереть кожу.
Маска является настолько эффективной, что после 2 таких процедур вы сможете забыть о том, как выглядят черные точки.