Маска из кукурузной муки очистит лицо от чёрных точек

Чтобы лицо стало гладким, свежим и отличалось равномерным цветом, воспользуйтесь маской из кукурузной муки, пишет toneto.net.

Это средство поможет вам избавиться от черных точек на ландшафте вашей кожи. Маска очистит поры и сделает их значительно уже, чтобы грязь и пыль не оставляли следы на вашем лице.

Черные точки, или комедоны, возникают из-за большого количества жира и грязи, попадающей в ваши поры.

Вам понадобятся 2 столовые ложки муки и белок одного яйца.

Белок взбейте, смешайте его с мукой, смесь нанесите на лицо массажными движениями.

Маску не смывайте! Подождите, пока смесь высохнет, возьмите влажное полотенце и аккуратно промокните лицо.

Теперь можете умыть лицо прохладной водой и протереть кожу.

Маска является настолько эффективной, что после 2 таких процедур вы сможете забыть о том, как выглядят черные точки.