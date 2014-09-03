Домашние увлажняющие маски для лица

Важно для увлажняющих масок:

Всегда применяйте их на тщательно очищенную кожу. Смывайте их прохладной водой и мягкой губкой. После того, как смоете маску, ополосните лицо 1-2 горстью холодной воды, чтобы сузить поры, пишет healthinfo.ua.

После нанесения увлажняющей маски не забудьте применить солнцезащитный крем с УФ-защитой.

Увлажняющая маска с йогуртом

Смешайте 2 столовые ложки йогурта с 2 столовыми ложками апельсинового сока и 2 столовыми ложками миндального масла. Хорошо перемешайте вилкой. Нанесите на влажные кожу и оставьте на 20 минут. Смыть теплой водой.

Увлажняющая маска с белком и медом

Взбейте хорошо 1 белок. Добавьте в него 1 чайную ложку мед и 1 чайную ложку оливкового масла. Смесь перемешайте и позвольте постоять при комнатной температуре в течение 15 минут. Затем нанесите на кожу на 15 минут и смойте.

Самым простым вариантом для тех, кому не нравится пачкать руки, являются увлажняющие маски с авокадо. Просто очистите фрукт, а внутреннюю часть авокадо разомните хорошо. Нанесите на лицо и оставьте так 20 минут.

Экзотическая увлажняющая маска

Вам нужно 1 манго (очищенное и нарезанное), 2 столовые ложки оливкового масла и 1 яичный желток. Поместите все ингредиенты в блендер и сделать гладкую пасту. Экзотическая маска из манго применяется в течение 10-15 минут. Смойте теплой водой.

Увлажняющая маска с авокадо и белком

Сперва хорошо взбейте белок (но не до состояния бизе). Добавьте мякоть одного авокадо. Хорошо перемешайте и добавьте 1 столовую оливкового масла и 1 столовую ложку уксуса. Нанесите на лицо на 20 минут. Смойте.