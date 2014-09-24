В холодную осеннюю пору поможет согреться чай с перцем

Жгучий напиток хорошо тонизирует, согревает в холодную погоду, улучшает метаболизм и способствует похудению. Употребление чая с перцем является хорошей профилактикой простудных заболеваний, поскольку он борется с вирусами и способствует укреплению иммунитета.

Помимо того, что это полезный напиток, он еще и очень вкусный и ароматный. С перцем можно заваривать, как черный, так и зеленый чай.

Чай с красным перцем полезен благодаря тому, что в его состав входит капсацин, вещество, которое придает жгучий вкус. Этот перец прекрасно сочетается с зеленым чаем, поскольку это два очень мощных антиоксиданта. Зеленый чай с красным перцем не только поможет справиться с вирусными заболеваниями, а и будет замечательной профилактикой онкологических заболеваний.

Если вы решите употреблять чай с красным перцем с целью профилактики рака, вам стоит проконсультироваться с врачом, чтобы он подсказал какое количество перца допустимо к употреблению и пить чай рекомендовано под контролем врача.