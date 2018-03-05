Травматологи дали советы, как правильно падать на скользкой дороге (видео)
17:23, 05 марта 2018
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В случае потери равновесия, стоит попробовать резко присесть, чтобы удержаться на ногах.
В момент падения нужно сгруппироваться / фото УНИАН
Травматологи дали несколько советов относительно того, как падать на скользкой дороге без существенного вреда здоровью.
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Как говорится в сюжете ТСН, чтобы не грохнуться, шагать нужно всей ступней, немного согнуть ноги в коленях, не держать руки в карманах. Даже если человек упадет, - это позволит избежать тяжелых травм - переломов и сотрясений мозга.
В случае потери равновесия, стоит попробовать резко присесть, чтобы удержаться на ногах. Травматологи умоляют женщин в такую погоду не ходить на каблуках и не носить тяжелые сумки.
В момент падения нужно сгруппироваться. Самые травматичные падения – именно на спину, отмечается в сюжете.
Травматологи дали несколько советов, как правильно падать на скользкой дороге
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