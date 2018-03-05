В Украине стартует программа по адаптации сирот и детей с особыми потребностями

Главная задача программы - создать современные социально-реабилитационные и паллиативные центры со своей инфраструктурой.

В Украине в 2018 году стартует масштабная благотворительная программа «Подушка добра», направленная на создание современных социально-реабилитационных и паллиативных центров со своей инфраструктурой и технологическими инновациями по адаптации и развитию детей-сирот, а также детей с особыми потребностями.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили основатель благотворительной программы Анна-Виктория Воронцова и президент International Diplomatic council in Ukraine, сооснователь благотворительной программы "Подушка добра" Виктория Лесничая.

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«Главная наша задача - создать современные социально-реабилитационные и паллиативные центры со своей инфраструктурой и технологическими инновациями, которые будут основываться на опыте лучших европейских систем по адаптации и развитию детей-сирот, детей с особыми потребностями (ДЦП, нарушения аутистического спектра, дефицит внимания и гиперактивности). Первый такой центр появится на базе Запорожского областного специализированного дома ребенка «Солнышко», где воспитываются 216 детей, из них 54 - с инвалидностью», - рассказала Воронцова.

По ее словам, работники заведения уже имеют богатый опыт комплексной реабилитационной помощи. Она также подчеркнула, что в рамках благотворительной программы планируется ряд мероприятий во всех регионах Украины, что поможет создать новую традицию и сплотить общины, руководителей областей, регионы и города ради великой цели: подарить семейное тепло каждому сироте.

«Первой региональной ласточкой этой глобальной социальной акции стал «Макаров-FEST». Его провела Queen of VOAA Universe, «Миссис Земля -2017» Ирина Рыбачук с целью сбора средств на покупку многофункциональной кровати для родов для городской больницы пгт Макаров. До этого, если возникал риск для здоровья роженицы и младенца, приходилось перевозить женщину в Киев. Фестиваль поддержали горожане и благотворительный фонд «MANUS DEI», который купил такую кровать, и она уже установлена в Макаровской больнице», - пояснила также Воронцова.

Как подчеркнула со своей стороны Лесничая, данная программа нацелена на то, чтобы у детей появились родители.

«Это самое главное. Это, то, чтобы дети, которых мы видели, общались с ними, получат полноценную семью. Но в этот момент появляется сложный адаптационный период, потому что ребенок не умеет жить вне детдома, он не понимает, как пройти процесс социализации», - отметила она.

Директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов подчеркнул необходимость стремиться, чтобы количество таких детей в интернатах уменьшилось.

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«Что надо сделать для того, чтобы в этих домах было меньше детей? Надо предоставить такой спектр услуг людям, чтобы у них не было необходимости передавать ребенка в детский дом. То есть, надо открыть отделение дневного пребывания, дома поддержанного проживания, специализированные инклюзивные детские сады и школы, а также профессионально-техническое обучение... Эти задачи могут быть решены только при условии широкой поддержки этого проекта со стороны общественности», - подчеркнул Крикунов.