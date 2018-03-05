Как предупредить развитие глаукомы: рекомендации офтальмологов

Термин "глаукома" объединяет большую группу заболеваний глаз, которая характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления.

Глаукома – заболевание глаз, характеризующееся повышением внутриглазного давления. Термин "глаукома" объединяет большую группу заболеваний глаз, которая характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим развитием дефектов поля зрения, снижением центрального зрения и атрофией зрительного нерва.

Чаще всего болезнь развивается незаметно. Важно, что на начальной стадии болезни изменения могут быть возвратными, а в развитой форме уже становятся постоянными. Что ещё раз показывает исключительную важность своевременного обращения за медицинской помощью. К сожалению, зрение, утраченное вследствие глаукомы, не подлежит восстановлению, поскольку происходит атрофия зрительного нерва.

Читайте такжеВ Украине каждый пятый человек теряет зрение из-за глаукомы - Минздрав

Факторами риска развития глаукомы являются: расстройство нервной, сердечно - сосудистой систем, тяжелые степени близорукости или дальнозоркости, травмы и операции глаз, эндокринные и наследственные заболевания. Например, 40% пациентов с патологией глазного дна составляют люди, больные диабетом.

Глаукома долго протекает бессимптомно. Но со временем проявляется и симптоматика: возникает боль в глазу, надбровных дугах, висках, при взгляде на лампу появляются радужные круги. Часто больные жалуются на ощущение инородного тела в глазу (создается впечатление, что смотришь «через сетку»), затуманивание зрения утром, покраснение и боль в глазах, головная боль.

Чтобы предупредить глаукому:

Бросьте курить, не употребляйте алкоголь и продукты, содержащие кофеин.

Избегайте приема гормональных препаратов, а также эфедры и солодки.

Не перенапрягайте зрение. При работе за компьютером, чтении, просмотре телевизионных передач необходимо каждые 20 минут переводить и фокусировать взгляд в течение 1 минуты на любом отдаленном предмете.

Не откладывайте визит к врачу, обязательно раз в полгода измеряйте глазное давление.