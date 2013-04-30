Глаукома - болезнь повышенного глазного давления

Глаукома, которую не лечат, может привести к слепоте. При ней сначала исчезает боковое зрение. Но больные могут вести обычную жизнь, если правильно лечатся, говорит столичный офтальмолог Светлана Рикичинская, 39 лет.

"Человек с глаукомой может смотреть телевизор, ходить в театр, кино, музеи. Главное - не забывать регулярно закапывать капли в глаза. Они держат в норме глазное давление, что провоцирует болезнь. У больных обычно повышеное."

Питание - такое же, как и у здорового человека.

"После кофе и чая в течение дня может немного повыситься глазное давление. Но очень незначительно. Поэтому можно не отказываться от этих напитков. Не надо ограничивать себя в питье. Лишь нельзя пить слишком большие порции за раз. Лучше равномерно в течение дня."

Надо есть продукты, которые понижают глазное давление. Алкоголь в больших дозах не советует, потому что это нарушает работу сосудов. Больше всего рискуют курильщики.

"Курение может привести как к раку, так и к атеросклерозу сосудов. Глазные болезни у курильщиков бывают гораздо чаще и раньше, чем у некурящих. Разрушается сетчатка, возникает катаракта, глаукома, забиваются глазные сосуды."

Надо отдыхать и высыпаться. Сауна не вредит больным. Глазное давление меняется так же, как у здоровых. В сауне оно падает, а через час восстанавливается до нормального уровня.

"Важны регулярные физические нагрузки. Но не все. Если сузилось поле зрения, можно не замечать мяч в теннисе или не видеть опасности во время катания на велосипеде."

Не рекомендует больным смотреть телевизор в плохо освещенном помещении. Читать можно только при ярком свете. Это лампа 100-150 ватт под абажуром. Свет должен падать слева. Каждый час нужно делать перерыв на 15 минут.

"Работать можно столько, сколько позволяет здоровье. Не рекомендую дежурить ночью или задерживаться на работе. Нельзя работать в горячих цехах, с ядовитыми веществами, в условиях постоянной вибрации."

Врач не советует долго находиться в наклонном положении или с согнутой шеей. При этом пережимаются сосуды, которые питают глаза.

"Для работ на огороде, таких как прополка, лучше приспособить скамейку. Не носите свитера с узким горлом, тесные галстуки и воротнички, потому что они затрудняют кровообращение в области шеи."

gazeta.ua