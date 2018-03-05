Медики уже опровергли версию о том, что новорожденный младенец на Сумщине умер из-за БЦЖ

Гослекслужба отменила запрет на болгарскую вакцину БЦЖ.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвала распоряжение о временном запрете болгарской вакцины от туберкулеза (БЦЖ).

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте службы.

Согласно документу, решение принято на основании заключения группы оперативного реагирования и протокола расследования, которыми установлено отсутствие причинно-следственной связи между смертью младенца в больнице в Сумской области и использованием вакцины БЦЖ, производства BB-NCIPD ltd., Болгария.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Гослекслужба временно запретила болгарскую вакцину БЦЖ. Причиной запрета стало сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер ребенок. Мальчику было всего три дня, когда ему вкололи вакцину против туберкулеза, он умер через несколько часов несмотря на усилия семи врачей. Медики были убеждены, что смерть ребенка не связана с прививкой, а использованная вакцина сертифицирована и хранилась по всем надлежащим нормативам, и говорили о "синдроме внезапной смерти младенца".

*** БЦЖ (BCG - вакцина Кальметта-Герена) - вакцина против туберкулеза, состоит из ослабленной живой туберкулезной палочки. Делается детям на 3-5 день жизни, ревакцинация проводится в 7 лет.