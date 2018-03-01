В Сумской области зафиксирована смерть после прививки болгарской вакциной БЦЖ

В сообщении не уточняют, кому именно было сделано БЦЖ.

В Сумской области зафиксирована смерть после прививки вакциной БЦЖ производства Болгарии.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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В распоряжении Гослекслужбы временно запрещен иммунобиологический препарат "ВАКЦИНА БЦЖ, ЛИОРФИЛИЗИРОВАННАЯ / BCG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50 мкг/доза, по 1,0 мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1 мл в дополнительной стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 292, производства BB-NCIPD ltd., Болгария".

В ведомстве подчеркивают, что препарат запрещен для реализации и использования.

При выявлении данного иммунологического препарата Гослекслужба обязывает все субъекты хозяйствования изъять его из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

В сообщении не уточняют, кому именно было сделано БЦЖ - взрослому человеку или ребенку.