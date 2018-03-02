Супрун заявила, что является гражданкой Украины

Супрун заявляет, что получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством.

И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Александры Кужель (фракция "Батькивщина"), которая спросила, когда Супрун сдаст свой американский паспорт.

"Я гражданин Украины. И с моим гражданством все сделано в соответствии с действующим законодательством", - сказала Супрун.