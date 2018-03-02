Украина закупила инновационный препарат для лечения детей с мукополисахаридозом

В нашей стране - 54 пациента с этим редким генетическим заболеванием, стоимость препарата - более 120 млн грн.

Украина получила инновационный препарат для лечения больных с одним из редких генетических заболеваний - мукополисахаридозом, лекарства доставлены в Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет».

Об этом сообщила пресс-служба Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

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"Впервые Украина закупает за государственные средства лекарства для пациентов с ІVА типа этого заболевания, которые ранее не получали эффективного лечения. Пациентам с таким диагнозом показана пожизненная терапия. Закупленное количество позволит на год обеспечить пациентов лечением", - говорится в сообщении.

В организации отмечают, что стоимость препарата составляет более 120 млн грн. Инновационный препарат - Элосульфаза Альфа - изготовлен американским производителем и зарегистрирован в США в 2014 году.

Как отмечают в организации, инновационные препараты для лечения орфанных заболеваний появляются в мире нечасто, поскольку нуждаются в дорогостоящих компонентах и длительных клинических испытаниях, а самих пациентов, чтобы покрыть расходы за счет объемов заказов, - немного. В мире статистика больных мукополисахаридозом 1: 20000.

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По данным ПРООН, в Украине на учете состоят 54 пациента с этим редким генетическим заболеванием, вызванное недостатком ферментов, которые выводят из организма токсины и шлаки, и без которых организм больных отравляет сам себя.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые осуществляют закупки лекарств для Украины за бюджетные средства, по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.