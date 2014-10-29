Завтра состоится пресс-конференция «Остановить смерть детей на Донбассе»

Как сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра, 30 октября, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-конференция Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова, и Анатолия Соловьева, представителя Департамента социального развития компании ДТЭК. Участники пресс-конференции представят совместный проект Гуманитарного штаба и компании ДТЭК, направленный на предотвращение несчастных случаев и гибели детей в зоне АТО.

Дети в зоне проведения АТО – это мишень опасности. Они первыми оказываются в зоне риска, находясь под обстрелами и на территориях, где много опасных предметов: осколков, боеприпасов и взрывчатых веществ. При этом отсутствует информация об опасных зонах, а также правила поведения в зоне боевых действий.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, что необходимо делать, чтобы максимально уберечь жизнь и здоровье детей на Донбассе, с какими случаями сталкиваются Гуманитарный штаб Рината Ахметова и ДТЭК, и что планируется предпринять в ближайшее время в рамках реализации совместного проекта «Сохраним жизнь!».

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