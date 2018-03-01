При переохлаждении организма человек не может четко мыслить - медики

Если температура тела ниже 34 градусов, необходима госпитализация.

При переохлаждении организма человек не может четко мыслить

Как предупреждают медики, из-за длительного воздействия низких температур тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.

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Медики называют признаки переохлаждения. Это - дрожь, истощение, нечеткое произношение, вялость, сонливость, человек не может четко мыслить, не может держать предметы ( «все валится из рук»).

У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

Первая помощь при переохлаждении:

Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда - снимите ее.

Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.