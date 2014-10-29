Минздрав хочет закупать лекарства непосредственно у иностранных производителей

Глава Министерства здравоохранения Василий Лазоришинец обсудил с представителями Всемирной организации здравоохранения вопрос возможности закупки вакцин и лекарств непосредственно у иностранных производителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, встреча и.о. министра здравоохранения с представителями ВОЗ состоялась в министерстве.

По мнению Лазоришинца, это позволило бы кардинально изменить ситуацию с государственными закупками медпрепаратов и очистить Минздрав от обвинений в коррупции.

«Поскольку большинство лекарств и вакцин попадают на рынок Украины через дистрибьюторов (более 85%), это приводит к удорожанию их стоимости. Если нам удастся совместно с ВОЗ разработать механизм закупки лекарств и вакцин непосредственно у производителей, это сэкономит государственные средства и увеличит объемы закупки», - отметил Лазоришинец.

В свою очередь глава бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Дорит Ницан Калуски заверила, что международные эксперты готовы помочь украинскому правительству урегулировать этот вопрос. Государственные средства, предусмотренные на обеспечение больных лекарствами, в сумме с другими донорскими поступлениями и прямые поставками от производителя позволят кардинально увеличить объемы закупки крайне важных лекарств, отметила она.

Кроме того, в Минздраве считают, что вопрос прямых поставок защитит украинский рынок лекарств от недобросовестных дистрибьюторов, которые диктовали ценовую политику и влияли на формирование цены.